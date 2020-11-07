07 Kasım 2020 Cumartesi 20:05 | Son Güncelleme:
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu... Ayasofya'nın kedisi Gli öldü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın kedisi Gli'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ayasofya’nın kedisi Gli'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli."