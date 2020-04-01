İstanbul Valiliği duyurdu! Son tarih 30 Nisan!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı, “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı ilan etti. Yönetim Kurulu Başkanlığını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yürüttüğü İSTKA, program kapsamında üç öncelik için 51 milyon TL kaynak tahsis etti. Bu amaçla yapılacak projeler için 51 Milyon TL kaynak tahsis edilen programa, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kâr amacı güden işletmeler 30 Nisan 2020 tarihine kadar başvurabilecek"

"PROJE BAŞINA AZAMİ DESTEK TUTARI 2 MİLYON LİRA"

"Proje başına destek tutarı asgari 200 bin TL, azami 2 Milyon TL olarak belirlendi. Program kapsamında kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 100’üne kadar destek sağlanırken, kâr amacı güden işletmeler için bu oran %50 olarak uygulanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA İstanbul’da virüsün yayılımının önlenmesi, kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ile salgının ülke ve bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik üç öncelikli alanda sunulacak projeleri destekleyecek"

"Program kapsamında aşağıdaki 3 öncelik desteklenecek:

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Virüsün yayılımının önlenmesine yönelik çalışmalar desteklenecek"

"HALK SAĞLIĞI İÇİN ACİL HAZIRLIK VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA KATKI SUNULACAK"

"Program kapsamında COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma" ve “evde kalma" tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanması, psiko-sosyal destek, salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyet ve hizmetler içeren projeler desteklenecek. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarına katkı sunulacak. COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecek. Salgının ekonomiye negatif etkilerinin azaltılması için çalışılacak"

"Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine katkı sunulacak. Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecek. Başvuru sahipleri son başvuru tarihini bekle­meden COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına başvuru­da bulunabilecek. Proje başvuruları sadece online ortamda Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilecek"

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