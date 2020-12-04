04 Aralık 2020 Cuma 18:32 | Son Güncelleme:
İstanbul trafiği felç... Kısıtlamaya saatler kala yoğunluk yüzde 80'lere çıktı
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik felç oldu. Yasak öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu an itibarıyla yüzde 80'lere çıktı.
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bugün 21.00'de başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı.
Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.
Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.52 sıralarında yoğunluk yüzde 74'e çıktı.