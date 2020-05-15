İstanbul koronavirüs hartası son durum nedir? İlçe ilçe İstanbul güncel koronavirüs risk haritası!

İlçe ilçe İstanbul güncel koronavirüs risk haritası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarına başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına güncelleme getirildi. Yapılan son güncellemeye göçe uygulamayı kullanan vatandaşlar yalnızca yakın çevresini değil diğer çevre illerinde vaka sayılarını ve yoğunluğunu görebiliyor. İstanbul koronavirüs hartası son durum nedir? Salgının en çok görüldüğü şehirlerin başında gelen İstanbul korona risk haritası için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONA İÇE HARİTASI

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar isimli uygulamayı vatandaşların kullanımına sunmuştu. Söz konusu uygulamaya bir de güncelleme getirildi. Hali hazırda vatandaşlar bulundukları çevredeki korona virüsü vaka yoğunluk oranını görebiliyorlardı. Şimdi ise diğer illerin de vaka sayılarını ve harita yoğunluğunu gözlemleyebilecekler.

İstanbul koronavirüs haritası son durum: İstanbul, ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası

Korona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeler herkes tarafından görülebilecek. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına da ulaşılabiliyor.

İSTANBUL’DA İLÇE İLÇE KORONA HARİTASI

Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor.