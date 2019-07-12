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  3. İstanbul emniyetinden 8 ile eş zamanlı baskın! 20 kişi tutuklandı

İstanbul emniyetinden 8 ile eş zamanlı baskın! 20 kişi tutuklandı

İstanbul emniyetinden 8 ile eş zamanlı baskın! 20 kişi tutuklandı

İstanbul emniyeti doğu illerinden peynir tenekeleri, çay paketleri ve oyuncak kutuları içerine gizledikleri sigaraları kargoyla gönderen kaçakçılara 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınan 60 kişiden 20'si tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kargo yoluyla kaçak sigara gönderildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, kaçakçıların anlaştıkları acenta sahipleri ile çalışanlarının doğu illerinden gönderilen kaçak sigaraları peynir tenekeleri, çay poşetleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasına gizleyip yasal kargo görünümüyle barkodlu gönderdiklerini tespit etti. Bu yönde çalışma başlatan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Rize, Ağrı, Kocaeli, Tekirdağ, Iğdır, Edirne, Sakarya ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon yapıldı.

1’İ TIR 15 ARACA EL KONULDU
Yapılan aramalarda 160 bin kaçak sigara, 1500 paket elektronik sigara kartuşu, 30 bin kilogram nargile tütünü, 129 elektronik sigara likiti, 8 elektronik sigara,  ruhsatsız tabanca, bin 500 TL para ve 1’i TIR olmak üzere 15 araca el konuldu.

20 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen A.D’nin de aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(DHA)

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