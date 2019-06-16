İşçiye 'yol izni' vermek zorunlu

Yıllık iznini iş yerinin bulunduğu il dışında geçirecek olan işçilere, bunu belgelemeleri halinde işverenin 4 güne kadar ücretsiz izin vermesi gerekiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Ankara’da çalışan işçi iznini Marmaris’te geçirecekse işverenden gidiş ve dönüş için toplam 2 günlük ücretsiz yol izni talep edebilir.

İşveren bu durumda işçisinden otel rezervasyon bilgisini isteyebilir. İşçinin de bu izni kullanabilmesi için işverenin kendisinden istediği belgeleri sunması gerekmektedir.

Aksi taktirde işveren ücretsiz yol izni vermek zorunda değildir. Ancak işçi hakikaten iznini yolu uzun süren bir yerde geçirecekse ve bunu belgeleyebilirse bu durumda işveren bu izni vermek zorundadır.

Belgelerse zorunlu

5 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Geçtiğimiz yıllarda kanunda yapılan değişiklikle yıllık izin kullanımında önemli bir yeni düzenlemeye geçildi. Buna göre izin süresi bir parçası on günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebilir. 20 gün izni olan bir çalışan 10 gün iznini bir bütün olarak kullandıktan sonra geri kalanını 10 parçada kullanabilir.

Sorun çözüldü

6 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Bu yeni düzenleme hem işçiler hem de işyerleri için çok iyi oldu. Çalışanlar daha önce bir gün izin kullanmak istediklerinde yasa elvermediğinden mazeret izni kullanmak zorunda kalıyorlardı. İşyerleri de yasaya aykırı izin kullandırdıkları için bir işyeri denetiminde idari para cezasıyla karşılaşabiliyorlardı. Neyse ki bu sorun ortadan kalkmış oldu.

İşe yeni giren işçi de izin kullanabilir

7 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Çok bilinmeyen bir uygulama da yıllık izne çıkarken avans ödemesi zorunluluğu. İşveren, izne çıkmadan önce işçinin yıllık izin dönemine dair ücretini ödemek zorunda. Bu sayede işçinin yıllık izin süresince eline para geçmesi hedefleniyor.

50 yaş üstüne ayrı tarife var

8 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat! İş Kanunumuza göre; bir yıldan beş yıla kadar çalışmış işçiye 14 günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az çalışmış işçiye 20 günden, on beş yıl ve daha fazla çalışmış işçiye 26 günden az izin verilemez. Belirttiğimiz gibi bu süreler asgari sürelerdir. İşveren isterse hedefleri tutturan işçilere ilave izin verebileceği gibi, toplu iş sözleşmesiyle daha uzun izinler belirlenebilir. 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere ise 20 günden az izin verilemez. İş Kanunu böyle emretmektedir.

Pazar günü yıllık izinden sayılmaz

9 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Yıllık izin konusunda işçilerin kafalarını karıştıran önemli bir nokta pazar gününün yıllık izinden düşülüp düşülmeyeceğidir. İş yerinde haftanın 6 günü çalışılıyor ve pazar günü tatilse, bir haftalık yıllık izin alan işçi 7 gün değil, 6 gün yıllık izin kullanmış sayılır. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Dolayısıyla, haftanın 6 günü çalışan bir işçi bir hafta izin aldığında 7 gün tatil yapar.