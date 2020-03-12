Satılmaya çalışılan 'İsa'nın Son Yemeği' tablosu Afyonkarahisar'da ele geçirildi

Tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği" adlı tablo, Afyonharahisar'da satılmak istenirken ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Denizli’de ikamet eden S.B. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan "İsa’nın Son Yemeği” adlı tablonun bulunduğu tespit edildi.

S.B'nin, elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki tabloyu satmak maksadıyla M.Ş. isimli şüpheliye ait araç ile Denizli’den Afyonkarahisar’a gideceği bilgisi alındı. S.B., İ.S., A.Ç. ve M.Ş. isimli şüpheli şahıslar fiziki takibe alınarak Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde tarihi eser niteliği taşıyan "İsa’nın Son Yemeği" adlı tablo ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar, haklarında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.