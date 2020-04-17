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  3. Irak'a hava harekatı: 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'a hava harekatı: 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'a hava harekatı: 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. " açıklamasında bulundu

 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 18 teröristir etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."


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