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  3. İnternette plazma bağışçısı aramayın!

İnternette plazma bağışçısı aramayın!

İnternette plazma bağışçısı aramayın!

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, hastalara nakledilen immün plazmalar için bekleme listesini hastanelerin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, “Sosyal medyadan veya farklı yollardan iyileşmiş hastalara ulaşma yolu tercih edilmemelidir. İyileşmiş olan hastalarımızın tüm verileri bakanlıkta bulunuyor. Türk Kızılayı onlara ulaşıyor” ifadelerine yer verildi.

KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise salgın nedeniyle kan bağışı miktarının düştüğünü belirterek şunları söyledi: “Korona haricinde kan bekleyen hastalarımız var. Günlük 9 bin olan kan bağışlarımız 2 binlerin altına düştü.”


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