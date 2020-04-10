İnternette plazma bağışçısı aramayın!

Açıklamada, “Sosyal medyadan veya farklı yollardan iyileşmiş hastalara ulaşma yolu tercih edilmemelidir. İyileşmiş olan hastalarımızın tüm verileri bakanlıkta bulunuyor. Türk Kızılayı onlara ulaşıyor” ifadelerine yer verildi.

KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise salgın nedeniyle kan bağışı miktarının düştüğünü belirterek şunları söyledi: “Korona haricinde kan bekleyen hastalarımız var. Günlük 9 bin olan kan bağışlarımız 2 binlerin altına düştü.”