İnsanlık dışı olay! Uyaran çocuklara da saldırdı

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Amatör kameraya yansıyan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Kocaelinde kayda alındığı belirtilen görüntülerde, köpeğe uygulanan şiddet hayvanseverlerin tepkisini çekti.

'Bunu yapan insan olamaz' dedirten görüntülerde, çocukların uyarısını dikkate almayan bir kişinin, elindeki taşla yerde yatan köpeğe sebepsizce saldırdığı görülüyor. Çevredeki çocukların 'dur, ne yapıyorsun dayı' diyerek tepki göstermesi üzerine saldırgan, çocuklara da şiddet uyguluyor.

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"YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN"

İzleyenleri bir hayli sinirlendiren olaya sosyal medyada yüzlerce yorum yağdı. Hayvanseverler, "Yaşından başından utan vicdansız", "Şeref yoksunu adi insan", "Allahından bul" gibi yorumlar yaparak tepki gösterdi.