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İnsanlık dışı olay! Uyaran çocuklara da saldırdı

İnsanlık dışı olay! Uyaran çocuklara da saldırdı

Kocaeli'nde kayda alındığı öne sürülen köpeğe şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayaklandırdı. Hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan görüntülerde, çevredeki çocukların uyarısını dikkate almayan bir kişinin elindeki taşla yerde yatan köpeğe saldırdığı görülüyor.

Aksam.com.tr

Amatör kameraya yansıyan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Kocaelinde kayda alındığı belirtilen görüntülerde, köpeğe uygulanan şiddet hayvanseverlerin tepkisini çekti.

'Bunu yapan insan olamaz' dedirten görüntülerde, çocukların uyarısını dikkate almayan bir kişinin, elindeki taşla yerde yatan köpeğe sebepsizce saldırdığı görülüyor. Çevredeki çocukların 'dur, ne yapıyorsun dayı' diyerek tepki göstermesi üzerine saldırgan, çocuklara da şiddet uyguluyor. 

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"YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN"

İzleyenleri bir hayli sinirlendiren olaya sosyal medyada yüzlerce yorum yağdı. Hayvanseverler, "Yaşından başından utan vicdansız", "Şeref yoksunu adi insan", "Allahından bul" gibi yorumlar yaparak tepki gösterdi.

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