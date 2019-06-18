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  3. İmamoğlu ile Küçükkaya yayından önce otelde görüşmüş

İmamoğlu ile Küçükkaya yayından önce otelde görüşmüş

İmamoğlu ile Küçükkaya yayından önce otelde görüşmüş

İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayın öncesi Taksim’de görüştükleri ortaya çıktı. Buluşmayı İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da doğruladı. Diğer danışmanlar Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin'in de olduğu görüşmeyle ilgili Ongun, “Küçükkaya, yayının formatı ile ilgili bizimle ve Binali Yıldırım’la konuşmak istediğini iletti.

Perşembe günü The Marmara Hotel’de basın toplantısı sonrası buluştuk” dedi. Buluşmada Küçükkaya’nın 15’er soru soracağını, 3’er dakikalık süre tanıyacağını anlattığını kaydeden Ongun şöyle dedi: “Binali Yıldırım ile de görüşeceğini ve bir değişiklik olursa bizi bilgilendireceğini belirtti. Cumartesi aradım Küçükkaya, Yıldırım’la telefonda görüştüğünü ve ‘Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz’ dediğini iletti.

” 2-3 DAKİKA SÜRDÜ
Görüşmeyi doğrulayan Küçükkaya, "İmamoğlu ile 2-3 dakika görüştüm. Yıldırım'ın danışmanları ile de görüştüm” dedi. Gazetemizin baskıya girdiği saate kadar Binali Yıldırım'ın danışmanlarından konu hakkında bir doğrulama gelmedi.

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