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  3. İmamın koronavirüsten ölümüne inceleme
02 Eylül 2020 Çarşamba 23:41 | Son Güncelleme:

İmamın koronavirüsten ölümüne inceleme

İmamın koronavirüsten ölümüne inceleme

Şanlıurfa'da koronadan ölenlerin cenazelerini yıkayan imam, Kovid-19'dan öldü. Diyanet, soruşturma başlattı.

Şanlıurfa Siverek’te iki yıldır imamlık yapan Osman Çilenti (44), Siverek Müftülüğü’nce koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi. Cenaze yıkama görevi sırasında rahatsızlanan Çilenti’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Çilenti, 21 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

‘SAVUNMA İSTEDİLER’

Ölen imamın ailesi, Çilenti’nin ölümünde ihmal olduğu iddialarını gündeme getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçerek, olayla ilgili soruşturma başlattı. Siverek Kaymakamlığı da idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Çilenti’nin eşi Rahime Çilenti, “Eşime koronavirüslü cenaze yıkama eğitim verilmedi. Koruyucu ekipman da verilmedi. Karantinada olduğu süreçte müftülük savunmasını istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı konunun takipçisi olacağını söyledi” dedi.

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