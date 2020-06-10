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  3. İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
10 Haziran 2020 Çarşamba 10:31 | Son Güncelleme:

İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

AK Partili vekiller, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine “FETÖ projesi” diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İlker Başbuğ bu suç duyurusu üzerine konuyla ilgili ithamları nedeniyle ifadeye çağırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Partili Milletvekillerinin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.

İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
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