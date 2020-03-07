Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0888
  • 6,8861
  • 326.922
  • 109601
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da ilginç olay! Ambulans çarptı asılı kaldı

Adana'da ilginç olay! Ambulans çarptı asılı kaldı

Adana'da ilginç olay! Ambulans çarptı asılı kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Çevreyolundaki Güneri Caddesi kavşağında yaşanan kazada, Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren Atilla A. yönetimindeki 01 CES 54 plakalı ambulans, Bilal Kökyıldırım (52) yönetimindeki 01 EUZ 08 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bilal Kökyıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye gönderildi.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(DHA)


<p>Güney Amerika ülkesi Şili'de geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yenid

Şili'de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

THY uçakları etkili yöntemlerle dezenfekte ediliyor

Yunan askerlerinin gerçek yüzü! AB bu görüntülere ne diyecek?