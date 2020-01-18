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İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması

İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Libya zirvesine katılmak için Berlin'e gidecek. Zirvede Libya konusunda somut kararlar alınması öngörülmekte. Türkiye, Libya'da kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları destekliyor" ifadelerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Edoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak amacıyla, 19 Ocak 2020 tarihinde Berlin'i ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, Libya'da, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklemiştir. Bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş; keza, Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Zirve'de Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.


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