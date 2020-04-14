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  3. Iğdır'da 1 sokak daha karantinaya alındı!

Iğdır'da 1 sokak daha karantinaya alındı!

Iğdır'da 1 sokak daha karantinaya alındı!

Iğdır'ın Halfeli beldesindeki 1 sokak, corona virüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Tuna Sokak'ya yaşayan ailede corona virüs teşhis edildi. Bunun üzerine Tuna Sokak'ın karantina altına alınmasına karar verildi. Sokak, jandarma tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı.

Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Ergin Sarıtaş, corona virüs vakası üzerine Tuna Sokak'ta yaşayan 57 kişiye test yapıldığını, bu testlerin tamamının negatif çıktığını bildirdi.


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