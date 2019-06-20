İDO bazı hatlarında seferleri birleştirdi

İDO'dan yapılan açıklamada, 21-22 Haziran tarihleri arasında Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı hattında bazı seferlerin yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirildiği, söz konusu günlerde günde 6 hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet verdikleri belirtildi.

İlgili hatta ait güncel sefer saatlerinin "www.ido.com.tr" adresinden görüntülenebildiği aktarılan açıklamada, "0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 12 gidiş-12 dönüş olmak üzere toplam 24 Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 21-22 Haziran tarihleri arasında Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"21 Haziran'da 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş-10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır."

(AA)