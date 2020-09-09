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  3. İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
09 Eylül 2020 Çarşamba 11:00 | Son Güncelleme:

İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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