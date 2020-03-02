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İdlib şehitlerine veda

İdlib şehitlerine veda

İdlib'de hava saldırısında şehit olan askerler memleketlerinde toprağa verildi. Kahraman askerleri son yolculuğuna on binler uğurladı. Törenlerde Esed'e öfke vardı.

TEK ERKEK EVLATTI   

Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı. törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tek erkek evladını kaybetmenin acısını yaşayan anne Kezban Erdemir’in güçlükle ayakta durduğu görüldü.  

ŞEHİT DAYIYA ASKER SELAMI

Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı için memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde Rıdvan Paşa Camii’nde tören düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız ve 1 erkek kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı’nın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Cenaze töreninde şehidin asker kıyafeti giyen 5 yaşındaki yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun “Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun” sözleri yürekleri dağladı. Şehidin cenazesi Göğceli Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi. 

KALABALIK CADDELERE SIĞMADI 

Şehit Muhammet Yılmaz için Ulu Cami’de tören düzenlendi. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, oğlunun vatanını ve bayrağını çok sevdiğini belirterek asker selamı verdi. Sokaklara sığmayan kalabalıktan bazıları evlerin çatılarına çıkarak şehidi uğurladı. 

BÜTÜN YOZGAT CENAZEYE KOŞTU

Şehit Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir için Arpalık Camii’nde tören düzenlendi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kadir Çakır, ailesi, askeri erkan ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 


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