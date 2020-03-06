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  3. İdlib şehidi Muhammed Yılmaz: Türk askerinden başka tutunacak dalları yok

İdlib şehidi Muhammed Yılmaz: Türk askerinden başka tutunacak dalları yok

İdlib şehidi Muhammed Yılmaz: Türk askerinden başka tutunacak dalları yok

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın, şehadetinden bir hafta önce annesine fotoğraflarla gönderdiği mesajlar yürekleri sızlattı.

Yılmaz, çikolata ve giysi dağıttıkları çocukların dramını anlatan fotoğraflarla, “Onlarla kumanyalarımızı paylaşıyoruz. Yüreğim sızlıyor. Bizi görünce umut dolu bakıyorlar. Türk askerinden başka tutunacakları dal yok anne” mesajını yazdı, iki gün sonra da bu bölgenin rejim unsurlarınca bombalandığını anlattı. 

(AA)


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