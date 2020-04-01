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  3. İçişleri'nden pazar yerleri için yeni tedbirler yayımladı

İçişleri'nden pazar yerleri için yeni tedbirler yayımladı

İçişleri'nden pazar yerleri için yeni tedbirler yayımladı

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak.

İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak.

Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak

Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak.

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