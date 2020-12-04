İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Teröristlerin üzerine kâbus gibi çökeceğiz

“Bu kış terör örgütünün üzerine kâbus gibi çökeceğiz” diyen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Buradan teröristlere sesleniyoruz: Bu kış mağaralarda yalnızlık çekmeyecekler. Bütün kış boyunca onların enselerinde olacağımızdan şüpheleri olmasın. Onlara unutamayacakları bir kış yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Çataklı, terörle mücadelenin hem Türkiye’nin hem de İçişleri Bakanlığı’nın ana güvenlik maddelerinden biri olduğunun altını çizerek, “PKK terör örgütünün tasfiyesine yönelik olarak özellikle 15 Temmuz’dan sonra yeni bir stratejiyle ve yüksek bir kapasiteyle ortaya koyduğumuz mücadele sayesinde bugün PKK terör örgütü bitme noktasına gelmiştir” diye konuştu.