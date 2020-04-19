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  3. İçişleri Bakanlığı: 5 yıl önce PKK'ya katıldığı belirlenen Andok kod adlı Abdurrahman Kayıhan teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 5 yıl önce PKK'ya katıldığı belirlenen Andok kod adlı Abdurrahman Kayıhan teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 5 yıl önce PKK'ya katıldığı belirlenen Andok kod adlı Abdurrahman Kayıhan teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen 'Andok' kod adlı Abdurrahman Kayıhan, Mardin Kızıltepe'de teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne kadar, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi" denildi.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye’de faaliyet gösteren, 'Andok' kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu bugün Mardin Kızıltepe'de teslim oldu.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.


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