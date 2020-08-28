İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki... 'Yazıklar olsun'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Soylu, Türkiye'nin, bu milletin nerelerden geldiğini bilmeyenleri, kendini dünyanın süfli bir takım anlayışlarına teslim eden, satan, pazarlayanları görünce üzüldüğünü belirterek, "Onların maalesef ülkemizin içerisinde olduğunu görünce hakikaten kahroluyoruz. Ülkesini tanımayan, anasını atasını tanımayan, milletini tanımayan." diye konuştu.

"Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Gerçi Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanıyla oynamasınlar artık. Ne zaman bu millet onlardan vicdan beklemişse sırtlarını dönmüşler, hala sırtlarını dönüyorlar. Yazıklar olsun."

Soylu, işlerinin zor ve çetin olduğunu ifade ederek, "Çünkü maalesef ülkemizin içerisinde hala kendilerini başkalarına pazarlayan, başka ülkelere pazarlayan ve bu ülkenin maalesef değerlerinden çok uzaklaşmış olanlar var. Onun için hep birlikte ayağımızı yere sağlam basmalıyız." dedi.

İstiklal mücadelesinin kolay bir mücadele olmadığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edilmiş bir üke değildir. Her santimetrekare toprağı kanla sulanmış bir ülkedir. Bunun bilincinde olmayanlar, bunun ayırdında olmayanlar, bunun farkında olmayanlar elbette ki bu topraklarda olacaktır ama o bizi asli vazifemizden ayırmayacaktır."

"TERÖRLE MÜCADELEDE STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRDİK, YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 400 SEVİYESİNDE"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde." dedi.

"Burada eğitim almış, uluslararası 5 öğrenci arkadaşımız dahil 4 bin 987 kişi, sadece kolluk eğitimi almış değildir." diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece daha iyi silah kullanma eğitimi almış değildir. Esasen, daha iyi insan olma eğitimi almıştır ve bugün burada 4 bin 987 arkadaşımızı, işte bu eğitimden mezun ederek insanlığın ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü bu aziz millet, insanlığa hep güzel şeyler sunmuştur."

İçişleri Bakanı Soylu, "13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir." dedi.

Bakan Soylu, şu şekilde konuştu:

"Göç yönetiminde, dünyanın korktuğu ve kapılarını kapattığı bir dönemde, insani bir strateji ortaya koyduk ve bugün kaçak göçle etkili şekilde mücadele ediyoruz. Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı. Bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardı."

Bakan Soylu, "Sizlerin de katılmasıyla 15 Temmuz ihanetinden sonra bu akademiden 1549 subay, 12 bin 826 astsubay olmak üzere toplam 14 bin 375 arkadaşımızı mezun etmiş bulunuyoruz. Bu önemli bir yenilenme ve önemli bir kapasitedir." dedi.