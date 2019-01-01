İçişleri Bakanı Soylu sıfır noktasından Başkan Erdoğan'ı arayarak yeni yılını tebrik etti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılını Hakkari Yüksekova Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde karşıladı. 2970 rakımda mehmetçiğe moral ziyareti yapan Soylu, askerlerle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeni yılını tebrik etti.

Bu anları sosyal medyada paylaşan Soylu, "Korku nedir bilmeyen dağların erleriyle yeni yılın ilk dakikaları... Bu aziz Millet, kahraman evlatlarımıza daima minnettar." ifadeleri ile yeni yıl mesajı yayımladı.