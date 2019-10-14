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İbrahim Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

İbrahim Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

AA

 

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