İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'liler ayağa kalkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantıları sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşması sırasında İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı’nın başladığı sırada AK Partili meclis üyeleri hemen ayağa kalkarken CHP’li üyeler ise bir süre sonra ayağa kalktı. Ancak arka sıralarda bulunan CHP’li bazı meclis üyeleri oturmaya devam etti. Bazı meclis üyelerinin ise bu sırada cep telefonlarıyla ilgilendiği görüntülendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantılarının ilki yapıldı. Saraçhane'deki yerleşkede yapılan toplantıya Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık yaptı. Toplantı başlamadan önce meclis üyelerinin sırasına Türk bayrakları konuldu.

HAİN SALDIRI KINANDI

Açılış sırasında İdlib'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Toplantıda, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 27 Şubat 2020'de yapılan hain saldırıda 36 askerin şehit edildiği 32'sinin de yaralandığı belirtilerek, şöyle denildi: “Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı İBB Meclisi'nde bulunan parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak şartıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteği ile siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu, TBMM tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün bir başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. İBB Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametinde, ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz"

“ÇÜNKÜ KARŞIMIZDAKİ SENARYONUN ASIL HEDEFİ SURİYE DEĞİL TÜRKİYE'DİR"

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu konuşmasına Suriye'de yapılan Bahar Kalkanı Harekatı'na değinerek başladı. Harekata karşı çıkanlara seslenen Göksu, “Suriye'de ne işimiz var, İdlib'de ne işimiz var' sorusuna cevap bulamayanlar için söylüyorum. 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'te ne işimiz var' demek, Çanakkale'ye kadar gelen yedi düvelin işgal hevesini unutmak demektir. 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'te ne işimiz var' demek, Çanakkale şehitliğinde yatan İdlib nüfusuna kayıtlı binlerce şehidimizi unutmak demektir. 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'te ne işimiz var' demek, Gaziantep'te, Hatay Reyhanlı'da, Ankara Garı'nda, İstanbul Sultanahmet'de, İstanbul Beşiktaş'ta patlayan bombaları, intihar bombacılarını unutmak demektir. Buralarda şehit verdiğimiz insanlarımızı hatırlamamak, hatıralarını incitmek ve emanetlerine sahip çıkmamak demektir. O yüzden, vatanımızın her karış toprağı ile İdlib arasında sadece tarihsel değil, çok canlı ve güncel bir bağ vardır. Cumhurbaşkanımızın veciz ifadesiyle; 'Bugün Kamışlı'da, Resulayn'da, Tel'abyad'da, Ayn-ül Arab'da, Cerablus'da Munbiç'de, El-Bab ve İdlib'de vermediğimiz savaşı, Allah korusun, yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ve Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil Türkiye'dir" diye konuştu.

BAZI CHP'LİLER AYAĞA KALKMADI

Göksu, konuşmasını İstiklal Marşı'nı okuyarak tamamladı. İstiklal Marşı'nın başladığı sırada AK Partili meclis üyeleri hemen ayağa kalkarken CHP'li üyeler ise bir süre sonra ayağa kalktı. Ancak arka sıralarda bulunan CHP'li bazı meclis üyeleri oturmaya devam etti. Bazı meclis üyelerinin ise bu sırada cep telefonlarıyla ilgilendiği görüntülendi.

“İÇİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"

Göksu'dan sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise, İdlib şehitlerine rahmet diledi. “İçimize ateş düştü" diye konuşmasına başlayan Subaşı, “Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Bizlerin görevi sadece rahmet dilemek olamaz. Başka görevlerimiz de var. Şehitlerimize ve bütün milletimize karşı. Bu şehitlerin olmaması bu da bizim görevlerimiz arasında. Görevlerimizi yerine getirmek asıl görevimizdir. Vatanının en çok seven görevini en iyi yapandır. Görevimizi iyi yaparsak şehitlerimize karşı sorumluluklarımızı da yerine getiririz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından gündem teklifleri görüşüldü. Görüşmeler sırasında mecliste gergin anlar yaşandı. Yapılan oylamayla gündem maddeleri kabul edilerek görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi.