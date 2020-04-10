Hemşire annesiyle koronavirüsü yendi
Umre'den döndükten sonra karantina altında tutuldukları yurtta virüs tespit edilen ve tedavi oldukları hastanede sağlıklarına kavuşan Meryem Kuzucu ile kızı Teslime dün taburcu oldu.
Umre için gittiği Suudi Arabistan’dan döndükten sonra 14 gün Konya’daki yurtta karantinaya alınan ve kızı Teslime Kuzucu (5) ile ‘Kovid-19’ testleri pozitif çıkan hemşire Meryem Kuzucu (46), hastanede tedaviye alındı. 9 gün süren tedavisinin ardından kızı ile taburcu edilen Kuzucu şunları söyledi: “Çocuğum adına üzüldüm. Bu onun da bir imtihanı. 5 yaşında. Eğer taburcu olmasaydım ve bana ne yapmak istediğimi sorsalar ‘Kızımı eve gönderin, beni istediğiniz kadar bu hastanede tutun’ derdim. Moral çok önemli. O yüzden morallerini yüksek tutup, doktorların verdiği ilaçları düzgün kullanırlarsa bu hastalığın geçeceğine inanıyorum.”