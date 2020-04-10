Hemşire annesiyle koronavirüsü yendi

Umre için gittiği Suudi Arabistan’dan döndükten sonra 14 gün Konya’daki yurtta karantinaya alınan ve kızı Teslime Kuzucu (5) ile ‘Kovid-19’ testleri pozitif çıkan hemşire Meryem Kuzucu (46), hastanede tedaviye alındı. 9 gün süren tedavisinin ardından kızı ile taburcu edilen Kuzucu şunları söyledi: “Çocuğum adına üzüldüm. Bu onun da bir imtihanı. 5 yaşında. Eğer taburcu olmasaydım ve bana ne yapmak istediğimi sorsalar ‘Kızımı eve gönderin, beni istediğiniz kadar bu hastanede tutun’ derdim. Moral çok önemli. O yüzden morallerini yüksek tutup, doktorların verdiği ilaçları düzgün kullanırlarsa bu hastalığın geçeceğine inanıyorum.”