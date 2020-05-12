Hem devlete güven hem bireysel tedbir

İşte o sorulardan bazıları ve vatandaşların verdiği cevaplar:

CİDDİYETİN FARKINDAYIZ



Katılımcıların yüzde 66,2’si “koronavirüsün ülkemizdeki seyri sizi endişelendiriyor mu” sorusuna ‘evet’ yanıtı verirken yüzde 29.9’u ise ‘hayır’ dedi. Yüzde 93.6’lık bölümü de salgına karşı kendi bireysel tedbir aldıklarını söyledi.

BAKANLIĞA GÜVENİYORUZ



“Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri yeterli buluyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 38.3 tamamen yeterli buluyorum, yüzde 48.8’i yeterli ancak artırılması gerekebilir cevabını verirken yüzde 13’lük bir dilim ise yeterli bulmadığını söyledi. Türkiye’nin çok başarılı olduğunu düşünenlerin oranı 67,6 oldu.

YASAKLARA TAM DESTEK



Katılımcıların yüzde 86’sı sokağa çıkma yasağını desteklerken, 10,6’sı ise desteklemediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 66,9’u yasağın hafta içi de devam etmesini istedi. Şehirlerarası seyahat yasağını, yüzde 82’si doğru buldu.

EKONOMİK KAYGILAR VAR



“Salgında maddi olarak geçiminizi nasıl sağlayacağınıza dair endişeniz var mı” sorusuna yüzde 68.4’ü ‘evet’ cevabını verdi.

ÇALIŞMA ŞEKLİ DEĞİŞTİ



Katılımcılar şu anki çalışma durumu ile ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: Çalışmıyorum yüzde 59.8, çalışmaya devam ediyorum yüzde 15.7, ücretsiz izne ayrıldım yüzde 6.4, işten çıkartıldım yüzde 6.1, evden çalışmaya devam ediyorum yüzde 4.9, kendi işim var personel çalışmaya devam ediyor yüzde 4, ücretli izne ayrıldım 2.8.

EVDE FİLM İZLİYORUZ



“Evinizde geçirdiğiniz süreyi nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 69.3 dizi, film ve belgesel izlediği cevabını verdi. İzlenen tür ise yüzde 55.7 ile komedi ilk sırada. Bu süreçte sosyal medyada zaman geçirenlerin oranı yüzde 33.4 olurken kitap okuduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 30.4 oldu. Kitap kategorisinde de dini kitaplar yüzde 30.6, edebiyat 21.2, kişisel gelişim 20.9, Eğitim 18.8, Bilim 15.8, Öykü 14.9, Felsefe 14.5, Şiir 8 olarak belirlendi.

DAHA ÇOK YEMEK TÜKETTİK



Beslenme ile ilgili olarak katılımcıların yüzde 22.8’i öğün sayısını artırdığını söylerken daha fazla yemek tüketenlerin oranı 12.1, yemek saati düzenli olmayanların oranı ise 10.2, dengeli 9.3, doğal beslenenler ise 9.3, oldu. Katılımcıların 30.9’u kilo aldığını söyledi.

AK PARTİ ÖNDE

Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz sorusunda ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo şöyle: AK Parti 42.8, CHP 23.4, MHP 10.2, HDP 9.5, İYİ Parti 9.1, DEVA Partisi 1.3, Gelecek Partisi 1.0, SP 0.8, BBP 0.6, Yeniden Refah Partisi 0.3, Diğer 0.9

SÜRECİN TOPLAMI BAŞARILI BULUNUYOR



Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, araştırmayı yorumlarken, “Koronavirüs Türkiye’de ilk görüldüğü 10 Mart’tan sonraki araştırmamızda alınan önlemleri yeterli bulanlar yüzde 40,5, geliştirilmeli diyenler 33,6, yetersiz bulanlar ise yüzde 25,9’du. Nisan araştırmasında ise yeterli bulmayanların oranı yüzde 13’te kaldı. Salgınla mücadelenin diğer ülkelerden daha iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 67,6’ya, bu yönetimi sergileyen hükümetten memnuniyet Mart’taki yüzde 39’dan yüzde 47,7’ye yükseldi. Bu bir toplam süreç yönetimi başarısına işaret ediyor” dedi.