Haydarpaşa açıklarında batan bottaki 5 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Haydarpaşa açıklarında seyir halinde olan zodyak bot, mendirek yakınından geçerken alabora oldu. Bu sırada Kadıköy İskelesi'ne yaklaşan Şehit Hatlarının Karaköy-Kadıköy seferini yapan Beşiktaş 1 Vapuru personeli, olayı fark ederek Kıyı Emniyeti ekiplerine haber verdi, denize can yelekleri ve simit atarak yardım etmeye çalıştı. Kadıköy'deki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu gözcüsü de durumu fark ederek olay yerine kurtarma ekiplerini sevk etti.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, alabora olan bottaki 1'i çocuk 5 kişiyi kurtararak Harem İskelesi'ne çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 5 kişi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

(AA)