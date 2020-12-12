Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor: Siyasiler mesaj yayınladı
Azerbaycan'ın Büyük Lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 17. yılında, anılıyor. Siyasiler Aliyev'in ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.
Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, ölümünün 17'nci yıl dönümünde anılıyor.
FUAT OKTAY: KARDEŞLİĞİMİZİ İLELEBET SÜRDÜRECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mesajında, "Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’i vefatının 17. yılında rahmetle anıyorum. Azerbaycan ordusunun merhum Aliyev’in vasiyetini yerine getirerek Karabağ’ı tekrar Azerbaycan kılmasının gururunu yaşıyoruz. İki Devlet Te kMillet olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. " dedi.
Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’i vefatının 17. yılında rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 12, 2020
Azerbaycan ordusunun merhum Aliyev’in vasiyetini yerine getirerek Karabağ’ı tekrar Azerbaycan kılmasının gururunu yaşıyoruz.#İkiDevletTekMillet olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. https://t.co/uQqDFO7N7a pic.twitter.com/QDaGt1Iply
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: RAHAT UYU UMUMMİLLİ LİDER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vefatının 17. yıldönümünde Cennet Mekan Haydar Aliyev’i rahmet ve hürmetle anıyoruz. Bizlere miras bıraktığı #TekMilletİkiDevlet şiarı ilelebet yaşayacak! Rahat uyu Umummilli Lider, #KarabağAzerbaycandır!" ifadelerini kullandı.
Vefatının 17. yıldönümünde Cennet Mekan Haydar Aliyev’i rahmet ve hürmetle anıyoruz. Bizlere miras bıraktığı #TekMilletİkiDevlet şiarı ilelebet yaşayacak!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 12, 2020
Rahat uyu Umummilli Lider, #KarabağAzerbaycandır!�������� pic.twitter.com/dZJPkjmpY6