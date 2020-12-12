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  • Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor: Siyasiler mesaj yayınladı
12 Aralık 2020 Cumartesi 11:05 | Son Güncelleme:

Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor: Siyasiler mesaj yayınladı

Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor: Siyasiler mesaj yayınladı

Azerbaycan'ın Büyük Lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 17. yılında, anılıyor. Siyasiler Aliyev'in ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, ölümünün 17'nci yıl dönümünde anılıyor.

 FUAT OKTAY: KARDEŞLİĞİMİZİ İLELEBET SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mesajında, "Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’i vefatının 17. yılında rahmetle anıyorum. Azerbaycan ordusunun merhum Aliyev’in vasiyetini yerine getirerek Karabağ’ı tekrar Azerbaycan kılmasının gururunu yaşıyoruz. İki Devlet Te kMillet olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. " dedi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: RAHAT UYU UMUMMİLLİ LİDER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vefatının 17. yıldönümünde Cennet Mekan Haydar Aliyev’i rahmet ve hürmetle anıyoruz. Bizlere miras bıraktığı #TekMilletİkiDevlet şiarı ilelebet yaşayacak! Rahat uyu Umummilli Lider, #KarabağAzerbaycandır!" ifadelerini kullandı.

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