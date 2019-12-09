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  3. Hangisi, kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir? Milyoner sorusu ve cevabı!

Hangisi, kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir? Milyoner sorusu ve cevabı!

Hangisi, kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir" Milyoner sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi, kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi, kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Hangisi, kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir?

A: Saksağan

B: Fil

C: Dev panda

D: Yunus

Doğru cevap:  Dev panda

 

 

 

 


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