Valiler kararnamesi haziran 2020| Hangi ilin valisi değişti, nereye atandı?

Valiler kararnamesi 2020 en çok araştırılan konular arasında girmeyi başardı. İzmir, Diyarbakır gibi birçok büyükşehir valilerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yazıda 18 ilde yeni vali ataması yapılırken 23’ünde ise vali değişikliği gerçekleştirildi. Hangi ilin valisi değişti, nereye atandı? Haberimizin içerisinden Valiler kararnamesi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

VALİLER KARARNAMESİ 2020

Atama kararları ile Adıyaman Valisi Aykut Pekmez,

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş,

Denizli Valisi Hasan Karahan,

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu,

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak,

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları,

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,

Kütahya Valisi Ömer Toraman,

Manisa Valisi Ahmet Deniz,

Mardin Valisi Mustafa Yaman,

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,

Samsun Valisi Osman Kaymak,

Sinop Valisi Köksal Şakalar,

Yozgat Valisi Kadir Çakır,

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş,

Aksaray Valisi Ali Mantı ve

Karaman Valisi Fahri Meral mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alındı.