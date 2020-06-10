Yeni Adana Valisi Süleyman Elban kimdir? Süleyman Elban nereli, kaç yaşında?

Adana Valiliği'ne atanan Süleyman Elban vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Valiler Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlandı. Karara göre, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valiliği’ne; Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Mardin Valiliği’ne atandı. Süleyman Elban nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtı ve hayatına dair merak edilenler haberimizde...

SÜLEYMAN ELBAN KİMDİR?

Süleyman Elban, 6 Haziran 1969 tarihinde Kırşehir'de doğdu. İlköğrenimini Almanya ve Kırşehir, ortaöğrenimini ise Kırşehir'de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve ardından Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzman yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra ise 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

1995-1996 yıllarında 8 ay süre ile dil ve kamu yönetimi eğitimi için İngiltere'de bulundu. Edirne-Havsa Kaymakam Vekilliği, Samsun-Yakakent ve Elazığ-Karakoçan Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2003 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü’ne atandı.