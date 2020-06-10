Hamza Aydoğdu kimdir? Yeni Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kaç yaşında, nereli?

Yeni Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gündemde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, yeni Valiler Kararnamesi ile Aksaray Valisi olarak atandı. Twitter üzerinden birçok tebrik mesajı iletilen Hamza Aydoğdu hakkında aramalar da yoğunlaştı. Yeni Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te dünyaya gelen Hamza Aydoğdu, ilköğretimini Bitlis'in Ahlat ilçesinde tamamladı. Bitlis Ticaret Lisesinden mezun olan Aydoğdu, 1992 yılında Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Muhasebe bölümünden ve1996 yılında tekrar Kayseri ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

2001 yılında Van 100. Yıl Üniversitesinde yüksek lisansını, 2011 yılında da Gazi Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

HAMZA AYDOĞDU'NUN MESLEK HAYATI

1996 yılındadershane öğretmenliği ve yöneticiliği ile meslek hayatına başlayan Hamza Aydoğdu, 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak atandı. 2003 ile 2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Aydoğdu, 2007 - 2008 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2008 ile 2013 yılları arsında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Hamza Aydoğdu, 2013'den 10 Haziran 2020 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Zeki ve çalışkan bir eğitimci olarak tanınan Aydoğdu, yakın çevresi, çalışma arkadaşları ve sosyal medyada oldukca sevilen bir enç bürokratlar arasında yer almaktadır.

10 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzalı Valiler Kararnamesi ile Aksaray Valisi olarak atandı.