Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan valiler kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek hakkında aramalar yoğunlaştı. Esengül Civelek kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

ESENGÜL CİVELEK KİMDİR?

Esengül Civelek, 1958'de Aydın Nazilli'de doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek Memurluğunda göreve başladı.

Daha sonra sırasıyla; Mali İşler Uzmanı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Yardımcısı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Uluslararası Haber Ajansı A.Ş.'de, Eğitim Müdür Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'de, 15.08.2005 - 24.05.2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür olarak görev yaptı.

2010 –2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, 2011-2014 tarihleri arasında Yalova Valiliği, 2014-2017 tarihleri arasında Kırklareli Valiliği görevini yürüten Esengül Civelek, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Muğla Valisi olarak atandı. Civelek, 30.06.2017 tarihinde Muğla Valiliği görevine başladı.

Yöneticilik vasıflarının yansıra 1983 yılından günümüze kadar sosyal hizmetlerin tüm alanlarında onursal üye sıfatıyla çalışmalarda bulunmuş olup, bu çalışmalar esnasında 1997 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'ndan altın madalya, Yardım Severler Derneği Genel Başkanlığından altın berat ile ödüllendirildi. Esengül Civelek, Türkiye'yi pek çok uluslararası alanda da temsil etti.

Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Muğla Valiliğinden 10 Haziran 2020 itibari ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Esengül Civelek, 2 çocuk annesidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.