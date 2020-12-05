  • $7,8158
  • 9,4809
  • 461.388
  • 1330.87
  • Haberler
  • Güncel
  • Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?
05 Aralık 2020 Cumartesi 20:40 | Son Güncelleme:

Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?

Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez"

Kim Milyoner Olmak İster yarışması 5 Aralık Cumartesi günü Atv'de yeni yarışmacıları ile kaldığı yerden devam ediyor. Heyecanla izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak ister'de bugün sorulan sorular arasında; "Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?" yarışmacıyı zorladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? sorusunun yanıtı...

Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?

CEVAP - D

A - Sakar Şakir

B - Kibar Feyzo

C - Sahte Kabadayı

D - Yedi Bela Hüsnü

<p>Akşam TV WhatsApp hattı: 0530 708 54 44</p>

Minik Azze ile sevimli Baron'un dostluğu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Somer Sivrioğlu MasterChef'e nasıl katıldı? Jüri olma serüvenini anlattı

İznik'te Bizans ve Roma dönemine ait oda mezarlar bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.