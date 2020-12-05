05 Aralık 2020 Cumartesi 20:40 | Son Güncelleme:
Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması 5 Aralık Cumartesi günü Atv'de yeni yarışmacıları ile kaldığı yerden devam ediyor. Heyecanla izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak ister'de bugün sorulan sorular arasında; "Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?" yarışmacıyı zorladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? sorusunun yanıtı...
Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?
CEVAP - D
A - Sakar Şakir
B - Kibar Feyzo
C - Sahte Kabadayı
D - Yedi Bela Hüsnü