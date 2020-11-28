Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



HANGİ FİLMDE KEMAL SUNAL'IN CANLANDIRDIĞI KARAKTER FİLM BOYUNCA KASKET GİYMEZ?

A: Sakar Şakir

B: Kibar Feyzo

C: Sahte Kabadayı

D: Yedi Bela Hüsnü

Doğru cevap: D Yedi Bela Hüsnü