28 Kasım 2020 Cumartesi 23:21 | Son Güncelleme:
Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?
Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
HANGİ FİLMDE KEMAL SUNAL'IN CANLANDIRDIĞI KARAKTER FİLM BOYUNCA KASKET GİYMEZ?
A: Sakar Şakir
B: Kibar Feyzo
C: Sahte Kabadayı
D: Yedi Bela Hüsnü