Halk kendini karantinaya aldı

DEVRİM TOSUNOĞLU

Türkiye dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı örnek bir mücadele sergiliyor. Devlet-millet el ele verip korona salgınına karşı tüm önlemleri hayata geçiriyor. Hastane ziyaretlerine getirilen sınırlama, kafelerin kapatılması gibi birçok önlem vatandaşlar tarafından titizlikle uygulanıyor.

HERKES DİKKAT EDİYOR



Camilerde cemaat oluşturmadan namaz kılmaya özen gösterilirken, birbirlerine belirli bir uzaklıkta durma konusunda da dikkat ediliyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşların oranının yüksek olması nedeniyle toplu ulaşım araçlarındaki tenhalık da dikkat çekiyor. Aynı şekilde yollardaki araçlarda da büyük bir azalma olduğu görülüyor. Tüm sağlık ekiplerinin yanı sıra belediyeler, kurumlar ve özel işyerleri de hijyen konusunda özenli bir şekilde çalışmalar yürütüyor.

YASAĞA UYMAYANA YAPTIRIM



Toplumun büyük bir kesimi önlemlere uyarken nadir de olsa yasaklara uyum konusunda sorun çıkaracaklara karşı İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Faaliyetleri geçici süreyle durdurulan işletmelere karşı ekipler kontrollere başladı. Vatandaşların bu konuda da duyarlı olduğu görülürken, denetim görevini yürüten zabıta ve polisler, yasağa uymayan az sayıda esnafa ilk etapta sadece uyarıda bulundu. Genelge kapsamındaki işyerini açmakta ısrar edenlere üç aşamalı yaptırım uygulanacak. İşyerlerine önce para cezası verilip tekrar uyarıda bulunulacak. İkinci de işyerinin ruhsatı iptal edilecek. Hâlâ direnenlere TCK’nın 195’inci Maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.