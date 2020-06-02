02 Haziran 2020 Salı 11:39 | Son Güncelleme:
Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonu alev aldı
Haliç Köprüsü'nde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Y. yönetimindeki 34 ZG 0381 plakalı hafriyat kamyonunun arka lastiği, Haliç Köprüsü Topkapı yönünde seyir halindeyken patladı. Bu şekilde bir süre yola devam eden aracın patlayan lastiği alev aldı.
Haliç Köprüsü'nde kamyon alev aldı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta maddi hasar oluştu.
Olay nedeniyle Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi.
AA