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  3. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi

Hakkari'de toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır kurma ve stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

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Hakkari'de eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucu muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında Hakkari il ve ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 19 Nisan saat 00.00'dan itibaren 3 Mayıs saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri, stant açma ve çadır kurma gibi eylemlerin yasaklanması kararı alınmıştır." 

(AA)

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