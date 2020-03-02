Guinness Dünya Rekorları'na en uzun televizyon reklamı olarak giren hangi ürünün reklamıdır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



2018'de Brezilya'da 14 saat yayımlanan ve Guinness Dünya Rekorları'na en uzun televizyon reklamı olarak giren hangi ürünün reklamıdır?



A: Gazlı içecek

B: Deodorant

C: Spor ayakkabısı

D: Peynir

Doğru cevap: B Deodorant