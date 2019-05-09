Göz damlası orucu bozar mı? İşte Diyanet'in göz damlası açıklaması

“Göz damlası orucu bozar mı?” sorusu merak edilen konuların başında yer alıyor. Kullanılan göz damlasının miktarı çok azdır. Aynı zamanda kullanılan göz damlasının bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarı atılmaktadır. Bunların yanı sıra göz damlası vücuda emilerek alınır. Buna rağmen vücuda bir sıvı girişi olduğu için orucu tehlike atıp atmadığı merak edilmektedir. Ramazan ayında da sıkça kullanılan göz damlası ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI...

Diyanet'in açıklamasına göre;



Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).







