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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

AA'nın aktardığı habere göre, öte yandan Çanakkale-Eceabat hattında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uygulanan Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 09.00 ve 19.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 18.00 ve 20.00 seferleri de yapılmayacak.

Planlanan diğer seferlerde aksama bulunmuyor.


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