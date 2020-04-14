Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

AA'nın aktardığı habere göre, öte yandan Çanakkale-Eceabat hattında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uygulanan Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 09.00 ve 19.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 18.00 ve 20.00 seferleri de yapılmayacak.

Planlanan diğer seferlerde aksama bulunmuyor.