'Göğüs göğse mücadele'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, “Evlatlarımız bugün büyük bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken vaktinde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Göğüs göğse bir mücadeleydi. Uzun zamandır da takip ediyorlardı. Bir evladımız da ağır yaralandı. Biraz önce hastaneye intikal ettirdiler. Ancak maalesef kurtaramadık. Allah rahmet eylesin. Ailesine, çoluk çocuğuna Allah sabır versin. Büyük kahramandı. Oradaki tim komutanımızdı. Bu çatışmalardaki mesele şudur. İlk kendini öne atan ve timin önünde olan kişiydi. Onların yolculuğu belli ve şehitler tepesi boş değil. Allah bizi onlara mahcup etmesin” ifadelerini kullandı. Soylu, "Yılbaşından şu ana kadar kırmızı, turuncu, mavi, gri ve diğer kategorilerden 49 üst düzey terörist ele geçirildi. Mücadele kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu.