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  3. Göç İdaresi Artı TV'nin mülteci yalanına böyle yanıt verdi: Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama...

Göç İdaresi Artı TV'nin mülteci yalanına böyle yanıt verdi: Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama...

Göç İdaresi Artı TV'nin mülteci yalanına böyle yanıt verdi: Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama...

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruma bağlı araçlarla mültecilerin ücretli taşındığı iddialarını yalanladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Artı TV'nin "İstanbul'da Göç İdaresi’ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar." başlıklı haberini yalanladı.

Twitter'da iddianın paylaşıldığı tweeti alıntılayan Göç İdaresi "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz: KUYRUKLU YALAN" paylaşımında bulundu.


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