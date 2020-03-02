Göç İdaresi Artı TV'nin mülteci yalanına böyle yanıt verdi: Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama...

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Artı TV'nin "İstanbul'da Göç İdaresi’ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar." başlıklı haberini yalanladı.

Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz:

KUYRUKLU YALAN https://t.co/DItGtj8AS3 — Göç İdaresi Genel Md (@Gocidaresi) March 1, 2020

Twitter'da iddianın paylaşıldığı tweeti alıntılayan Göç İdaresi "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz: KUYRUKLU YALAN" paylaşımında bulundu.