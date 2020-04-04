Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Gemideki 65 Türk'te koronavirüs tespit edildi

Gemideki 65 Türk'te koronavirüs tespit edildi

Gemideki 65 Türk'te koronavirüs tespit edildi

İzmir Çeşme Limanı'ndan mart ayının başında çalışmak üzere İspanya'ya gitmek üzere ayrılan Yunan bayraklı ‘El Vezinos' gemisinde bulunan Türk vatandaşların aileleri yetkililerden yardım istedi.

Gemide oğlu bulunan Hediye Tunç, “Eskiden görüşüyorduk. Gemide interneti kesmişler artık görüşemiyoruz” dedi.

MÜRETTEBAT TEDAVİ EDİLECEK

Pire Limanı’nda karantinaya alınan gemideki 65 Türk’te korona tespit edilmesiyle vaka sayısı 119’a çıktı. Vaka tespit edilen mürettebat 14 gün boyunca gemide kalacak ve tedavi görecek. Vaka olmayan Türk vatandaşları ise Atina’daki otellerde 14 gün gözetim altında tutulacak, daha sonra Türkiye’ye gönderilecek. Kruvaziyerin bağlı olduğu şirket dün “Herhangi bir Kovid-19 vakası olduğuna dair bir bilgi yok” açıklamasını yapmıştı.


Van'daki deprem kameraya böyle yansıdı!

Van'daki deprem kameraya böyle yansıdı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ekmeğin bayatlamasını önleyen 7 öneri

Ultraviyole ışınlarıyla Kovid-19'u öldüren 3 cihaz tasarladılar