Gemideki 65 Türk'te koronavirüs tespit edildi

Gemide oğlu bulunan Hediye Tunç, “Eskiden görüşüyorduk. Gemide interneti kesmişler artık görüşemiyoruz” dedi.

MÜRETTEBAT TEDAVİ EDİLECEK



Pire Limanı’nda karantinaya alınan gemideki 65 Türk’te korona tespit edilmesiyle vaka sayısı 119’a çıktı. Vaka tespit edilen mürettebat 14 gün boyunca gemide kalacak ve tedavi görecek. Vaka olmayan Türk vatandaşları ise Atina’daki otellerde 14 gün gözetim altında tutulacak, daha sonra Türkiye’ye gönderilecek. Kruvaziyerin bağlı olduğu şirket dün “Herhangi bir Kovid-19 vakası olduğuna dair bir bilgi yok” açıklamasını yapmıştı.