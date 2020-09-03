Gaziantep'te hedefte uyuşturucu tacirleri var: 655 polisle 12 saat sürecek operasyon başladı
Gaziantep'te tespit edilen uyuşturucu tacirlerinin adreslerine eş zamanlı operasyon başlatıldı. 12 saat sürecek dev operasyonda 655 polisin yanı sıra bir polis helikopteri ve dedektör köpek Unix de görev alıyor.
Gaziantep'te Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat Mahalleleri'nde tespit edilen uyuşturucu tacirlerinin adreslerine eş zamanlı operasyon başlatıldı. 12 saat sürecek operasyonda özel harekat polislerinin yanı sıra bir polis helikopteri de havadan destek veriyor.
DHA'da yer alan habere göre, baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından ablukaya alındığı operasyonda, dron'lar da kullanılıyor.
GÖZALTILAR BAŞLADI
Baskın yapılan kapılar, koçbaşı ile kırılırken evlerde dedektör köpek 'Unix'in yardımıyla arama yapılıyor. Şu ana kadar bazı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.