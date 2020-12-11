11 Aralık 2020 Cuma 23:42 | Son Güncelleme:
Gaziantep'te bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı
AA
Gaziantep'te bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te durdurulan bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Gaziantep yolu serbest bölge kavşağında şüphelendikleri tırı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt buldu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.