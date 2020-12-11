  • $7,8449
  • 9,5103
  • 463.8
  • 1370.7
  • Haberler
  • Güncel
  • Gaziantep'te bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı
11 Aralık 2020 Cuma 23:42 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı
AA

Gaziantep'te bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te durdurulan bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Gaziantep yolu serbest bölge kavşağında şüphelendikleri tırı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt buldu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

<p><span>Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde daha fazla zaman geçirmeye başladık. Uyku saatler

Zayıflık değil kilolu olmak bağışıklığı düşürür

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

''Mavi Vatan''ın kontrolü ve korunması için P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi!

Yemek teslimatında robot dönemi başladı!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.