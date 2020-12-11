Gaziantep'te bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te durdurulan bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Gaziantep yolu serbest bölge kavşağında şüphelendikleri tırı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt buldu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.