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  3. Uğur Dündar'dan İsmail Küçükkaya'ya eksi not

Uğur Dündar'dan İsmail Küçükkaya'ya eksi not

Uğur Dündar'dan İsmail Küçükkaya'ya eksi not

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayını için Yıldırım'ın moderatör olarak önerdiği ilk gazeteci Uğur Dündar'dan, yayın için ilk değerlendirme geldi.

Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünü yaptığı ortak yayın için şu değerlendirmede bulundu;

Büyük buluşmanın ilk bölümünden edindiğim izlenim: Konuşmacılar için tanınan 3’er dakikalık süreler kısa kalıyor. Daha uzun tutulmalıydı!

Bu ABD de uygulanan şova dayalı bir format! Bize uygun değil.

İmamoğlu,enerjisi,yoksullukla mücadele vaadleri,’Neden başkan olmalıyım’ sorusuna verdiği cevapla göz doldurdu

Yıldırım şapkadan beklenen tavşanı çıkaramadı!

İmamoğlu anketlere göre ‘Büyük Buluşma’ya önde gelmişti, öyle bitirdi.

Format seyirciye beklenen heyecanı vermedi.

Bu tartışma, İmamoğlu’nun da, Yıldırım’ın da önceden konsolide ettiği seçmeni etkilemez.

Küçükkaya tarafsızdı.

Son haftaya bu şekilde girilir.

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